Tele Eesti Televisiooni kultuurisaade „OP" jääb koroonaviiruse tõttu ära! Merilyn Närep, Mondela Urbala , täna, 19:00

Margus Tabor Foto: Erki Pärnaku

„Vastab tõele, et „OPi” meeskond on koroonaviirusega kokkupuute tõttu karantiinis, kuid tiim on hea tervise juures ning naaseb ekraanile esimesel võimalusel,” kinnitas ERRi elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi.