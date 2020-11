RASKE VÕITLUS: sünnitanud mees jääb oma lapse sünnitunnistusel ikkagi emaks 

Juba kaks kohturaundi kaotanud McConnell soovis, et ta oleks sünnitunnistusel kirjas oma poja isana või vanemana. Freddy väitel rikub tema põlistamine emana ta inimõigusi – see olla lugupidamatus tema era- ja pereelu suhtes. Kuid Briti lehe Daily Mail teatel lükkas ülemkohus sel nädalal Freddy palve tagasi – seda ei võetudki menetlusse. See on kolmas ja kõrgeim instants, kus nimekas Briti lehes The Guardian multimeediaajakirjanikuna töötav McConnell kaotajaks jäi. Kohtuvõidu korral oleks tema laps Briti saartel esimene, kel polegi seaduse silmis ema.