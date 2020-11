Matti Nykäneni tütar esitleb uhkelt oma rasedakõhukest 

Eveliina Mäntykangas ja tema abikaasa peaksid lapsevanemateks saama maikuus. "Siin kõhus on viinerikaste, kartulipuder ja üks beebi. Suuruse järgi võiks arvata, et seal on vähemalt kolmikud," naljatab eelmise aasta veebruaris surnud Nykäneni tütar, kelle ema on olümpiavõitja teine abikaasa Pia.