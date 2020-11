Kristjan Hirmo ülikooliõpingud on lõpusirgel: bakalaureusetöö projekt on valmis, nüüd tuleb leida aeg ja otsast minema hakata  

“Kunagi väga ammu käisin samas ülikoolis, aga see jäi pooleli. Toona olin inseneriõppes ehk tehnika valdkonnas. Kui tekkis idee tagasi kooli minna, mõtlesin, mis võiks olla teema, mis mind huvitab ja millega suudaksin ühele poole saada. Majandusteaduskond tundus pisut lihtsam, kui minna inseneriõppesse ja hakata füüsikat, tugevusõpetust või materjalitehnoloogiat õppima. Ka igapäevatöös puutun turundusega, nii saigi see eriala valitud,” ütleb Kristjan.

“Õpingute ajal oli väga palju planeerimist ja üks asi, mida ülikoolis käimine pere ja töö kõrvalt õpetas, ongi ajajuhtimine ja -planeerimine. Mul on muidugi selline huvitava iseloomuga töö, et päev algab hommikul kell kuus ja kümneks on Sky Plus Hommikuprogramm läbi. See oli ideaalne lahendus, sest pärast saate lõppu oli mul võimalik minna kohe kooli ja osaleda loengutes ning seminarides. Aga loomulikult on see periood olnud raske ning ega ei saa keerutada: mida vanemaks inimene muutub, seda vähem energiat ja hoogu on. 20aastaselt on kindlasti füüsiliselt lihtsam seda kõike teha kui 40aastaselt,” sõnab Kristjan.

Õnneks on täiskasvanuna uuesti õppima asumisel ka eeliseid. “Täiskasvanuna saad paljudest asjadest hoopis teistmoodi aru. Õpingute käigus on olnud üsna palju infot, mida ma juba tean ja kordamine on tarkuse ema, aga suudad selle enda jaoks hoopis teistmoodi mõtestada: mida ja miks õpid, mis on selle eesmärk ja leiad seoseid erinevate protsesside vahel. Laiapõhjaline mõtlemine on ülikooliõpingutega kindlasti juurde tulnud,” ütleb raadiohääl.

Maailmapildi avardumine ja lai silmaring

“Enne olen tegutsenud praktiliselt ühes väga kitsas sektoris: muusika, meelelahutus ja raadio. Õpingute periood on pannud ka muid asju nägema ja mõtlema teistele protsessidele, sest aineid on väga toredaid olnud, alates majandusgeograafiast kuni turundusalaste aineteni välja,” lisab Kristjan.

Nüüdseks on Kristjanil kõik ained läbitud ja vaja kirjutada vaid lõputöö. “Esialgne plaan oli juba sellel kevadel lõpetada, aga koroonaviirus lõi plaanid sassi: oli vaja olla lapsele distantsõppel toeks ning enda asjad jäid veidi unarusse. Sügisel tulid vahele ka muutused pereelus ja sündis teine laps. Kõige lähem eesmärk on selle õppeaasta sees lõputöö ära teha,” ütleb Kristjan. “Projekt on valmis, teema valitud ja ja juhendaja olemas, ülejäänu on kättevõtmise asi: lihtsalt tuleb leida aega ja energiat, et otsast minema hakata.”