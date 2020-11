Inimesed Komistuskivid Kristjan Hirmo haridusteel: koroonaviirus ja muutused pereelus lõid plaanid sassi! Liisa Mugra , täna, 13:18 Jaga: M

Kristjan Hirmo Foto: Egert Kamenik

“Naljaga pooleks oli mul üks eesmärk mitte olla oma peres viimane, kellel on kõrgharidus. Vanem laps õpib praegu kolmandas klassis ja on oht, et ta saab selle kätte enne mind,” sõnab raadiohääl Kristjan Hirmo, kes loodab peagi lõpetada Tallinna tehnikaülikoolis majandusteaduskonna ärinduse õppekava.