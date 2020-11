Videopidu Victoria Villigu moodi: tassikook ja teepakk ukse taha ning kella viieks pidurüü selga! 

"Disainisin kutsed, mis ma eelnevalt kõigile välja saatsin. Tegin menüü, kus igaüks sai vastavalt enda maitse-eelistusele valida väikse muffinikese ja tee, mis viisin neile aia taha enne pidu," kirjeldas Victoria, mida sünnipäevaks planeeris.

Victoria valis oma sünnipäeva teemaks high tea ehk kella viie tee pidu. "Palusin kõigil pidulikult riietuda ning mul olid isegi dekoratsioonid. Kell viis kogunesime."

"Mul oli eelnevalt kava paika pandud, sest ma ei tahtnud, et seal tekiks piinlik vaikus, kus me lihtsalt vahime ekraani ja keegi ei julge midagi öelda," sõnas Victoria, et alguses küsis ta soojendusküsimusi, millele kõik said vastata, selleks, et üksteist tundma õppida. "Mõned olid üksteise jaoks täiesti võõrad."

Hiljem tegi Victoria külalistele ka viktoriini. "Mul oli isegi auhind välja pandud. Lõpus toimus ka tantsupidu – panin arvutis muusika põhja ja kõik said oma kodus rokkida."

Kuna praeguses olukorras pole väga võimalik üritusi korraldada, soovitab Victoria just zoomi. "Kõige olulisem on ettevalmistus. Teemapunktid, kava, jutupunktid selleks, et seal ei tekiks igavust või vaikust. See on natuke võõras ja teistsugune, et sul ei ole võimalik seal minna lihtsalt mõne tuttavaga rääkima. Kõik on ühes kõnes ja kui midagi räägid, siis kõik inimesed kuulavad."