Taylor Swifti laulude originaallindid müüdi 300 miljoni dollari eest edasi 

Swift (30) teatas Twitteris, et on oma loomingu tagasiostmiseks üritanud viimase aasta jooksul Brauniga läbirääkimistesse astuda. Kuid läbirääkimiste tingimus oli tema sõnul vaikimislepingu allkirjastamine. Lepingus seisis, et Swift peab Braunist ainult head rääkima - veel enne, kui tal lubatakse Big Machine'i rahaasjadega tutvuda.

"Nii et ma oleksin pidanud allkirjastama dokumendi, mis vaigistaks mind igavesti juba enne, kui mul oleks võimalus oma loomingu ostuks pakkumine teha." Swifti juristid kinnitasid talle, et see pole üldse normaalne. Lauljatar ütles, et Braun keeldus tema tiimile isegi hinda ütlemast - selge märk, et muusikaärimees ei tahtnud master'eid nende loojale tagasi müüa.