Viie tütre isa Bruce Willis nõuab, et tema esiklaps sünnitaks poja 

Bruce'i ja Demi esiktütar Rumer (32) rääkis saates "The Talk", et ühise koroonakarantiini ajal oli isa talle esitanud lihtsa soovi: Rumer saagu poeg. "Ta ütles: "Ma tahan, et sa saaksid poja, sest mul on siinsesse seltskonda veidi meesenergiat vaja." Isa ümber on palju naisi, sest tal on viis tütart pluss minu ema ja kasuema. Siin on tõesti päris palju naisenergiat!" tõdes Rumer, kes esialgu naudib siiski vallaliseelu.