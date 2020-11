Selgus megahitist „I Like To Move It“ tuntud DJ surma põhjus 

E!Online'i teatel on nüüdseks selgunud, et Ericku tappis äge ketamiinimürgistus. Tema surma loetakse õnnetusjuhtumiks. Kolme aasta taguses intervjuus rääkis tantsumuusik väljaandele Skiddle, et on aastaid maadelnud ketamiini- ja alkoholisõltuvusega. "Käisin kolm korda võõrutusravil, aga isegi nende kolme korra järel ei loobunud ma alkoholist. See kiskuski mind kogu aeg alla. Peale tõdemuse, et olen nii paljudele inimestele haiget teinud, oli kõige raskem jõuda arusaamisele, et pean täiesti kaineks hakkama. See tekitas hirmu, et elu võib igavaks minna."