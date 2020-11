Harry Styles kandis Vogue'i kaanel kleiti - ja oi-oi mis märul sellest tõusis 

Gucci kleidis ja sama moemaja smokingipintsakus poseeriv Styles sümboliseerib soopiiride hägustumist ja mittebinaarset rõivastiili, mis on peaks Vogue'i sihtgrupile meelepärane olema. Ajakirja veergudel leidub ka foto, kus ta kannab seelikut.

Kuid prominentsed USA konservatiivid tõstsid lärmi. "Tooge mehised mehed tagasi," nõudis reede õhtul Twitteris Trumpi-meelne tumedanahaline publitsist Candice Owens. "Ükski ühiskond ei jääks ilma tugevate meesteta püsima. Idas on see teada. Läänes pole meie meeste pidev feminiseerumine samaaegselt Marxi õpetamisega meie lastele kokkusattumus. See on otsene rünnak."

Owensi hoiakuga ühinesid The Guardiani mitmed teisedki USA parempoolsed kommentaatorid.

Kuid Hollywoodi naised tõttasid Harryle appi. "Sa oled haletsusväärne," lajatas Olivia Wilde Owensile. The Guardiani teatel lavastab Wilde praegu filmi, mille peaosas on Styles. Näitlejanna Jameela Jamil säutsus laulja kaitseks, et mehisuse mõõdu määrab igaüks ise.