90aastase mehe jube elu hooldekodus: mind hoiti luku taga ja võre oli ees, et ma ei saaks ennast liigutada 

“Kui siia toodi, sain kõndida jalutuskeppidega ja rulaatoriga, aga praegu saan ma vaevalt püsti tõusta. Vaevalt. Mind hoiti kinni, luku taga. Võre oli ees, et ma ei saaks ennast liigutada. See on inimõiguste rikkumine,” lausus Eevald. “Meil on seina peal häirenupp, vajutasin seda, sest häda oli tõesti suur ja noormees tegi ukse lahti, lõi käega ning pani ukse kinni tagasi. Siis vajutasin uuesti, et ehk ta ei saanud aru, tema laiutas ainult käsi ja lülitas nupu välja. Täna vaatasin, et sellel asjal ei ole enam mõtet. Ja nii ma sulus olen. Kes mind aitab? Päeva jooksul ei näe isegi talitajaid. Ma tahan minema siit hullumajast, otsekohe,” lisas ta.

Sõbrad olid Eevaldiga otsinud kontakti üle kuu aja. Selle aja jooksul olid nad saanud toru otsa nii mõnegi hooldekodu töötaja, kes avaldas, mis tegelikult toimub. "Asjad ei ole tegelikult korras. Algul öeldi, et Eevald on ebaadekvaatne, kes ei saa millestki aru, teda ei tohi voodist välja lasta ja telefoni kätte anda. Öeldi, et vaadake, et tal rohud sisse saavad ja kogu lugu: nii me kõik ka tegime. Ma nägin aga, et ta on taiplikum," rääkis hooldekodu töötaja Madli.

Madli otsustas oma sisetunnet Eevaldi osas usaldada ja andis talle kätte telefoni, et näha, kas mees on suuteline seda kasutama. Esimene kõne, mille mees tegi, oli Jaanikale. “Siis, kui ta esimest korda helistas, palusin, et ta annaks korra telefoni minu kätte ja sain Jaanikaga ühendust. Vaatasin, et Eevald on päris asjalik meesterahvas, tegi ka nalja. Siis tuli kohe teine arusaam, et see, mida meile räägitakse on vale. Nii käitutakse päris paljudega, tegelikult on nad adekvaatsed,” tõdes endine töötaja.

Eevald oli väga arukas meesterahvas

“Kuna nad on karantiinis, tegeletakse nendega minimaalselt – ainult söödetakse, joodetakse, mähitakse, Rohkem ei tegeleta. Nagu aru saan, soovitakse temast kiiresti vabaneda: vanal inimesel luuakse sügav stress, sest tal ei ole mingit sidet väljaspoolt. Tekib suur segadus ja inimene ei saa aru, kus ta on ja mis ümber toimub. Kui veel kangeid rohte antakse, jääb liikumatuks ja kangeks. Kui just gangreen või haavandid ei tule, kammib ise sassi,” rääkis Madli. Madli sõnul oli Eevald väga arukas meesterahvas ja valmidus sõpradega suhelda oli täiesti olemas.

Kerli, kes oli suvel Eevaldi hooldaja, sõnul muudetakse Viiratis kohapeal raviskeeme. “Kliendid saavad selliseid ravimeid, mis teevad liikujast voodihaige. Neile pannakse voodivõred ette, et nad ei saakski sealt voodist välja. Aga inimene, nagu Eevald, kes on täis võitlus- ja eluvaimu, tahtis kogu aeg liikuda. Mina viisin teda ratastooliga välja, pesema ja treenima rulaatoriga,” meenutas hooldekodu endine töötaja.

“Vana inimene, kui oled abitu, sa ei saa ennast kaitsta. Oled kohas, kus peaks olema turvalisuse tunne, peaksid olema õnnelik ja hoitud. Seal hooldekodus seda ei olnud.. Juhataja sõnul ei sobinud klientidega suhelda, nendega ei tohtinudki rääkida ja öeldi, et mokalaadal olgu lõpp,” lisas Kerli. See, kuidas vanureid Viiratsis koheldi, on naisele tekitanud depressiooni ja ta näeb öösiti unes, kuidas ta neid sealt päästa