Elina „Ilves“ Born: maskisaates on kergem neil osalejatel, kes pole lauljad 

Elina võttis pakkumise osaleda „Maskis laulja“ saates kohe vastu. „Tundus väga huvitava kogemusena. Sain Maikeniga (saate lauluõpetaja Kadri Koppeliga – toim.) kokku ja küsisin otse, kas mul on mõtet osaleda. Ta arvas, et küll me leiame minus mingi hääle, millega kohe ära ei anna, kes on maski all.“ Kostüümikunstnik Liisi Eesmaal tekkis Elinale mõeldes kohe plaan teha temast kaslane – ja nii sündiski llves.