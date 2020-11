Lapsmissi ema lasi oma lõualoti krõbeda raha eest ära lõigata 

Mama June (41) võttis tänu maovähenduslõikusele alla ligi 140 kilo, kuid saledapõlve polnud kauaks - kilod kogunesid tasahilju tagasi. Vahepeal meelemürkide küüsis olnud June on perele ja fännidele palju peavalu valmistanud ning vahepeal koguni koduta jäänud. Kuid vahepeal on reality-täht end püüdnud siiski kokku võtta, salenenud veidi ning lasknud korda teha crack'ist laastatud hambad.

Nüüd on Mama June taas noa all käinud - et oma "kolmas lõug" ära lõigata. Mõningatel andmetel eemaldati telestaari lõuast ligi pool kilo rasva. Protseduur läks maksma 15 000 dollarit ehk umbes 12 000 eurot. "Tunnen end nüüd uue inimesena," on Mama June lõpptulemust kommenteerinud.