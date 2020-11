Juhuu! Elina Born lõpetas kooli: praegu peaks kliendibaasi kasvatama 

Elina on nüüd paberitega kosmeetik, aga tööd tal veel pole. „Nii, et ma hakkan alles vaatama ja silma peal hoidma,“ tunnistas Elina. Saatejuht Andres Puusepp soovitas Elinal oma salongi avada. „Tulevikus, miks mitte. Praegu peaks alles kliendibaasi kasvatama,“ vastas seepeale Elina.

„Mõtlesin alguses juuksuriks õppida, aga kosmeetiku eriala õppekavaga lähemalt tutvudes sai otsustavaks see, et lisaks näohooldusele omandatakse veel mitmeid erinevaid ja minu jaoks huvitavaid oskusi ja teadmisi,“ rääkis Elina Born eelmisel aastal, et asus sügisest koolipinki.

„Kindlasti pole antud eriala valimine minu jaoks varuvariant – laulmist ma ei jäta ja see pole n.ö kannapööre mu elus. Enesearendamine, ükskõik millises valdkonnas on kindlasti oluline, see on enda teadmiste ja oskuste täiustamine – kindlasti tuleb see pigem kasuks kui kahjuks,“ nägi Born lisaeriala omandamist igati normaalse ja positiivse elu osana.