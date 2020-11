Eltoni abikaasa jäi aastaga ilma nii emast kui isast 

Mullu oktoobri lõpus teatas Furnish, et surnud on tema ingellik ema. "Emast kiirgas leebet heasüdamlikkust. Ta oli täielikult perele pühendunud. Me kõik saime osa tema kannatlikust elutarkusest ja külluslikust armastusest," kirjutas Furnish ja avaldas emast-isast pulmafoto. "Nende armastus on tugevaim, mida ma näinud olen: kaljukindel alustala, millel mina ja mu vennad õitsele puhkesime."