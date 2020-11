Inimesed KOROONA MURRAB ROKKAREID! Holden „Bonne“ Laamann: poleks uskunud, et see p*sk nii hull võib olla Toimetas Merilyn Närep , täna, 12:23 Jaga: M

Ansambel Pedigree laulja Bonne. Foto: Erlend Štaub

„Ütlen ausalt, poleks iial uskunud, et see p*sk nii hull võib olla,“ tõdeb Pedigree laulja Holden „Bonne“ Laamann, et ka tema on koroonaviirus kätte saanud.