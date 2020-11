Collinsi eks leidis uue põhjenduse, miks ta 40 miljoni villast lahkuda ei saa 

New York Posti teatel nõuab Cevey (46) Collinsilt poolt Miami häärberi väärtusest, mida hinnatakse 40 miljonile dollarile. Eksnaine on vahetanud hiiglasliku villa turvakoodid ning palganud end ja oma uut meest Thomas Batesi valvama ihukaitsjad. Seepeale kaebas Phil ta kohtusse. Orianne nõustus viimaks jaanuaris välja kolima, kuid nüüd ütleb ta, et see on siiski võimatu - tema tervisliku seisundi tõttu.