„PUUDUTA MIND“ 160. SAADE | Helilooja Urmas Sisask: püüan võõrutada inimesi horoskoopidest, sest maailmas on palju ilusamaid asju 

"Puuduta mind", Urmas Sisask; Anu Saagim; Sirje Presnal Foto: Hannes Dreimanis

Taevas on kõikjal, ka inimese sees, ütleb helilooja Urmas Sisask. Taeval on oluline roll ka tema heliloomingu sünnis. Sisaski elukäik on seotud muusika, astronoomia ja Jänedaga. Ta on töötanud Jäneda kultuurimaja kunstilise juhina ning muusikaõpetaja ja koorijuhina. Jäneda lossitorni on Sisask kohandanud ainulaadseks "muusikaliseks planetaariumiks", kus ta teeb astronoomilisi vaatlusi ja korraldab loeng-kontserte. Aastatega on see koht kujunenud väga populaarseks ning ekskursioonitellimusi on rohkem kui helilooja suudab vastu võtta.