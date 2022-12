ÕL ARHIIVIST | „PUUDUTA MIND“ 160. SAADE | Urmas Sisask: püüan võõrutada inimesi horoskoopidest, sest astronoomia on palju ilusam

Anu Saagim | Video: Rauno Vahtre; Hannes Dreimanis , täna 14:06

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on helilooja Urmas Sisask (60), kelle looming on inspireeritud astronoomiast ja kes püüab võõrutada inimesi horoskoopidest. Meie intervjuu toimus müstilises Jäneda Muusika Tähetorn-Planetaariumis.