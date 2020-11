ÜLLATUS! Prints Harry osales Briti tantsusaates! 

Šotimaalt pärit Chalmers sai 2011. aastal Afganistanis tõsiselt vigastada: plahvatused räsisid ta nägu ja õlgu ning ta jäi ilma mitmest sõrmest. Pärast paranemist alustas noor merejalaväelane uut karjääri kõnepidajana ja teleesinejana. "J. J. oli meie esimesel kohtumisel nagu iseenese hale vari. Aga ta on läbinud kõik raskused, et jälle endaks saada. See on tema jaoks olnud vapustav teekond," ütles ka ise Afganistanis teeninud prints saates.