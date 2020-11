GALERII | „Noortebänd 2020“ võitja ansambel YE: me saime Noortebändist teada alles kandideerimise viimasel päeval 

YE koosneb viiest poisist – Vassili Garenskihh, Alexey Kupavyh, Jevgeni Mihhejev, Egor Gratšjov, Aleksandr Titov. Igapäevaselt käivad nad ülikoolis ja üritavad valmis saada oma esimest albumit, mille peale läheb ka lõviosa nende ajast.

Võidu üle on nad nii rõõmsad, et saavad vaevu sõna suust. „Me ootasime seda, aga ei arvanud, et võidame,” rõõmustab Alexey. „Ei uskunud, aga näed, võitsime,” lisab solist Egor. „Näpistage mind,” kirjeldab Vassili võiduemotsioone.

Egor tegutses sooloartistina juba ammu, aga tundis, et midagi on puudu. Nii hakkas otsima endale bändipoisse. Praeguseks on nad selle koosseisuga tegutsenud poolteist aastat. „Muusika on meie eludes juba sünnist saati,” räägib trummar Aleksandr. „Me oleme parimad sõbrad ja meid ei peata miski,” lisab Egor.

Oma bändi nimest poisid rääkida ei taha, sest see pidavat tähendama midagi roppu. Egori sõnul on see släng, millest osad saavad aru ja osad ei saa ning neile see nii meeldibki.

Laulud kirjutab bändile Egor. „Üldiselt kõik minu laulud on seotud valusate emotsioonidega elust enesest ja albumi konseptsioon on seotud minu isikliku armastuslooga,” lisab noormees.

Poisid kutsuvad kui ühest suust noori üles Noortebändil õnne katsuma. Nad soovitavad hirmud tuulde heita ja lihtsalt proovida, sest igal inimesel peab olema võimalus näidata, mida nad suudavad maailmale pakkuda.