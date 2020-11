Elina Nechayeva räägib intriigidest Moskva lavastajaga: läksin igasse proovi oksemaik suus ja käed värisesid 

„Minu veetlev leedi” oli Elina jaoks vaimselt väga suur katsumus. „See koostöö oli väga keeruline ja igasse proovi läksin oksemaik suus ja käed värisesid, aga lõppkokkuvõttes sain hakkama,” tunnistab naine ja lisab, et on selle kogemuse üle väga tänulik ning on nüüd palju tugevam.

Naiste omavaheline sõda ei jäänud ainult lavadele. Intriigid lõid välja ka „Kofe+” saate intervjuus. „Sigalovalt küsiti kuidas on minuga kostööd teha ja siis ta küsis: „Kellega? Kas ta on ooperilaulja? Ma kuulen sellest esimest korda, minu arvates ta oli see Eurovisioni tšikk,” nendib Elina.

Elina ei suutnud provokatsioonile mitte alluda ja tegi lavastajale tagasi. „Kui minult küsiti tema kohta, siis ma lihtsalt tegin sama nalja ja vastasin: „Kes? Vabandage, ma ei saa sellele vastata, sest ma ei tea kes see on.”

Vaatamata kõigele nautis naine „Minu veetlev leedi” etendusi väga ning praktiliselt iga etendus oli välja müüdud. „See on väga lahe ja ma olen nii õnnelik, et vaatamata koroonahirmule tulevad inimesed vaatama.”

Elina selle aasta kaks suurimat projekti Estonias ja Vene teatris toimusid vaatamata koroonakriisile, kuid ära on ka jäänud väga palju toredaid projekte. „Enamus välismaal, kõige rohkem on mul kahju Öökuninganna rollist Mozarti ooperis „Võluflööt”,” tõdeb naine ja lisab, et see oleks toimunud Palm Beach Operas Ameerikas.