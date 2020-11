Brad Pitt sai kohtuvõidu talle veidra süüdistuse esitanud naise üle 

Kelli Christina väitis kohtupabereis, et maksis Hollywoodi superstaarile 40 000 dollarit, et too osaleks viiel heategevusüritusel orkaan Katrina ohvrite hüvanguks. Kelli sõnul tekkisid tal Bradiga nii lähedased suhted, et nad rääkisid koguni abiellumisest, vahendas oktoobris New York Post.

New York Posti teatel mõistis Kelli ühel hetkel, et keegi petis on teda ninapidi vedanud, kuid kaebas Oscari-võitja ikkagi kohtusse - kohtudokumentides väitis naine, et Pitt pidanuks rohkem vaeva nägema, garanteerimaks, et tema fännid on petturite eest kaitstud.