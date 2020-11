VIIS AASTAKÜMMET TIPUS! Kylie Minogue püstitas vägeva rekordi 

Minogue'i edetabelitriumf sai alguse 1988. aastal debüütalbumiga "Kylie". Briti albumiedetabeli tipus on ta olnud veel kuus korda: plaatidega "Enjoy Yourself" (1989), "Fever" (2001), "Aphrodite" (2010) and "Golden" (2018), lisaks hitikogumikega aastail 1992 ja 2019.

Eelmisel nädalal sai inglise lauljast Cliff Richardist (80) esimene sooloartist, kelle album on olnud on Briti edetabeli Top 5-s lausa kaheksal järjestikusel kümnendil. Uus rekord on ka Shirley Basseyl: ta on esimene naisartist, kel on olnud seitsmel järjestikusel aastakümnel Top 40 album. 83aastase lauljanna uus plaat "I Owe It All to You" tõusis sel nädalal viiendale kohale.