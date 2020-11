Inimesed SOOJENDAVAD SUHTEID? Taas vallaline Brigitte Susanne Hunt pidutses ekskallim Ron Nõmme seltsis Ohtuleht.ee | Kroonika , täna, 14:01 Jaga: M

Brigitte Susanne Hunt Foto: Erki Pärnaku

Eelmisel nädalal tunnistas raadiohääl ja telenägu Brigitte Susanne Hunt Sky.ee-le, et tema ning tantsuõpetajast motokrossisportlase Indrek Mägi teed on lahku läinud. Nüüd on Brigittet nähtud liikumas aga eelmise ekskallima Ron Nõmme seltsis.