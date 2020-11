Saund ROKK EI SURE! AC/DC: „Oleme truuks jäänud sellele, mida me kõige paremini teeme.“ Triin Tael , täna, 18:45 Jaga: M

VÄGE TÄIS: Kitarrist Angus Young ja laulja Brian Johnson 2015. aasta mais Saksamaal Nürnbergis. AC/DC raudvara on pärast mõneaastast pausi taas vormis ning rõõmustab fänne uue albumiga, mis on Austraalia bändi jaoks juba 17. Foto: VIDA PRESS

2016. aastal paistis, et AC/DCga on lõpp. Asutajaliige ja liider Malcolm Young vireles dementsuse tõttu hooldekodus, laulja Brian Johnson oli kurdiks jäämas ja trummar Phil Rudd istus koduarestis. Bassimees Cliff Williams kurtis, et tuuritamine tekitab tal hirmsat peapööritust. Kuid imesid juhtub: Austraalia heviveteranid on taas rivis, valmis saanud uue albumi ja loodavad koroonapandeemia järel publiku ette astuda.