PÖFF 2020: elektrilöögid, muhedikud ja tõsielulood  

Aigi Viira , täna, 18:42

„Süda tuksub tuks-tuks-tuks“: Selles kirkaid värve täis Hispaania filmis pürib noor tantsijanna teletäheks. Foto: PÖFF

Pole uudiseks, et Pimedate Ööde filmifestivali linateoseid täis portfell tundub põhjatuna. Küll aga on uudis, et tänavu saab vägevaid filme vaadata ka kinosaali minemata – veebikinos. Et aga filmide sigrimigris kergema vaevaga orienteeruda, soovitab PÖFFi filmisõbrast koordinaator Tiit Tuumalu 15 linateost, mille vaatamiseks aega leida. Festivalifilme on üüratu hulk küll, aga selle valiku nägemisega saab vähemasti pool rehkendust tehtud. Sest kinosaali-PÖFFil on Tuumalu sõnul filme muidugi veel rohkem kui veebis – lausa üle 500.