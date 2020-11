Üritused „EESTI LAUL“ | GALERII | Siin nad on - kõik 24 tänavust poolfinalisti Katharina Toomemets , täna, 17:19 Jaga: M

GALERII

Tuuli Rand Foto: Teet Malsroos

„Eesti laul 2021“ 24 poolfinalisti on nüüd kõik avalikud. Võistlustules on „Eesti laulu“ kalasid ja ka päris uusi tulijaid. Üks on aga kindel - tänavu on täielik noorte autorite aasta! Reedel astusid kõik poolfinalistid ka ajakirjanike ette. Vaata galeriist, kes tänavu võistlustulle lähevad.