Lõpuks ihaldatud amet käes! Ilmapoiss Ilja: olen ka varasemalt kandideerinud, kuid tulutult 

Noormees on ilmateadustaja ametist unistanud juba pikalt. „Olen ka varasemalt ilmateadustajaks kandideerinud, aga tulemus ei olnud nii positiivne,” märgib ta ja lisab, et tema ajakirjanikust sõbranna julgustas teda aga uuesti proovima „Mõtlesin siis, et mis mul tegelikult kaotada on ja tegingi ära!”

Ilja suurieks toetajaks oli ka tema õde, kes kõikvõimalikes sotsiaalmeediakanalites venna kandidatuuri jagas.

Kriitika ja teletöö käivad käsikäes

Ilja telemaailma karmi poolt ei karda ja negatiivsete kommentaaridega on ta juba kokku puutunud. Noormees tegi esimesel tööpäeval TV3 Instagramis videoid ning lasi rahval endalt küsimusi küsida. Tema üllatuseks kirjutas ühe mõisahotelli konto talle küsimuse: „Miks just see noormees, teda on juba mitme story (Instagrami video – toim.) põhjal liiga palju”.

Ilja sõnul teeb asja eriti veidraks see, et selles samas mõisahotellis käis ta poolteist nädalat tagasi puhkamas. „Võtsin isegi vaevaks neile vastata. Mitte küll avalikult, aga kirjutasin neile, et vähemalt see noormees ei aja (Instagramis – toim) era- ja ärikontot segamini,” jutustab noormees naerdes.