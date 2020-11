Inimesed Tatjana Järvi neljandast rängast kaotusest oma elus: „Et üldse ellu jääda, pidin mõistma, et nüüd on nii.“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 22:30 Jaga: M

UUS SUUR ROLL: „Minu loominguline elu on olnud väga kirev,“ ütleb Tatjana Järvi, et ei näe oma elus ainult kaotusi. „Mitte kõigile ei ole antud nii huvitavaid osi ja võimalust tantsida, näidelda, filmis kaasa teha, laulda ja ka ise luua.“ Praegu on Tatjana suurim roll olla vanaema. „Poisile väga meeldib mamma juures olla!“ ütleb Tatjana tütar Ellen poja Harold Eriku kohta. Foto: Tiina Kõrtsini

„Loomulikult on see omamoodi traagiline, kui aplaus ühel päeval lõpeb. Aga iga asi saab ükskord läbi. Ma ei ela illusioonis. Laval tantsimisest jään aga vist elu lõpuni puudust tundma. Näen vahel isegi unenägudes, kuidas ma üritan hüpata, aga ei saa jalgu maast lahti. Või on vaja teha pööret, aga ma ei saa – ei pöörle,“ räägib baleriin ja koreograaf Tatjana Järvi. Just tema töö, tantsimine, on aidanud tal üle elada kallite inimeste kaotuse.