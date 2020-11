„EESTI LAUL“ | ÕL VIDEO | Koit Toome võistleb kahe looga: autorina osalemine on minu jaoks uus kogemus 

Koit astub „Eesti laulu“ poolfinaalis lavale palaga „We Could Have been Beautiful“ ning tema sulest on tulnud ka koosluse Suured tüdrukud ehk Kaire Vilgatsi ja Dagmar Oja võistluslugu „Heaven's Not That Far Tonight“. Koit ei taha veel ette rutata ega hakata rääkima Eurovisionile minekust, sest esialgu tuleb ju „Eesti laulul“ võistelda. „Olen päris palju aastaid pildilt eemal olnud, „Verona“ oligi viimane asi, mis ma tegin. Otsisin seda esimest laulu, millega üle nelja aasta jälle avalikkuse ette tulla,“ räägib Koit.