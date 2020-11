Üritused „EESTI LAUL“ | ÕL VIDEO | Uku Suviste: tänavune võistluslugu on värskem, kaasaegsem ja müstilisem Katharina Toomemets | Video: Teet Malsroos, Robin Roots , täna, 16:37 Jaga: M

GALERII

Mullune „Eesti laulu“ võitja Uku Suviste on tagasi! Ja kuidas teisiti saakski – kingiti talle ju automaatne pääs poolfinaali. „Emotsioonid on toredad, head, positiivsed,“ kinnitab Uku ja kuigi võiks arvata, et kolmapäevases „Ringvaates“, kus ta esimese poolfinalistina välja kuulutati, mingit üllatust ei olnud, lükkab Uku selle arvamuse ümber.