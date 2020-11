Liis Lass kirjutas raamatu luksuslikust elust Singapuris: lugu on kohanemisest, eneseteostusest ja selgest visioonist 

Lass teatab Instagramis, et tema raamat "Minu Singapur - praktiline paradiis" jõuab varsti poodidesse, kuid juba on seda võimalik ka ette tellida. "Armasta elu, mida elad. Ela elu, mida armastad!" lisab naine.

"See raamat ei ole lugu minu spirituaalsest rännakust müstilises ja poolohtlikus Kagu-Aasia riigis. See ei ole eneseleidmise romantiline seiklus. Minu Singapur on lugu kohanemisest, eneseteostusest ja selgest visioonist. See on lugu praktilise ärinaise teadlikust huvist hästi toimiva ja üliturvalise väikeriigi vastu," selgitab Lass.

"Singapuris ma abiellusin, siin on sündinud mu lapsed ja selle paigaga on seotud minu ettevõtted. Siinne luksuslik argipäevaelu pakub aga ka palju muud: olen laevakapten maailma tihedaima liiklusega vetes ja kriisiabikeskuse kasuvanem. Kas ma nägin seda imelist teekonda ette, kui aastaid tagasi Pekingi ülikooli õppima asusin? Oh ei. Kuid selles, et õnn soosib julgeid ja ettevõtlikke, ei ole ma kunagi kahelnud!" lisab naine.

Lass jutustas eelmise aasta detsembris Kroonikale, et tema viieaastane tütar Alexandra räägib lisaks eesti ja inglise keelele puhtalt mandariini keelt, sai hiljuti vehklemises hõbemedali ja on oma laulustuudioga esinenud juba Singapuri suurimas kontserdimajas. Tema noorem poeg Hank Alexander sündis eelmisel juunil.