VÄGEV! „Kuldvillaku“ võitis ülekaalukalt Epp Kõiv, kellest sai mälumängu teine naistšempion 

Epp edestas laialdaste teadmiste abil viies järjestikuses saates suure edumaaga kõiki vastasvõistlejaid. Finaalis läks ta vastamisi Raido ja Hannesega, keda võitis väga ülekaalukalt.

Kõige tugevamateks teemadeks peab Epp enda puhul popkultuuri, ajalugu ja sporti. „Ei julgegi ühte konkreetset teemat välja tuua. Mul on üleüldine huvi maailmaasjade vastu,“ ütles Epp Elu24-le.

Epp, Hannes ja Raido Foto: Kanal 2

Naisi selles saates paraku väga tihti ei näe – nii oli ka Epp turniiri ainus naismängija. „Viktoriinidel on selline vanamehe aura ja kuulsus juures, kuid tegelikult pole see sugugi nii,“ oletas Epp, miks naisi nii harva selles mängus näeb, ja kutsus kõiki sookaaslasi üles osalema.

Epp on lõpetanud Tartu ülikooli ajaloo eriala ja tal on magistrikraad eesti-inglise ja inglise-eesti keele suulises tõlkes. Kuus aastat tagasi andis ta välja loo „Linn on minu“, mis sai ülipopulaarseks. Toona rääkis ta Õhtulehele: „Laul on optimistlik ja tulevikku vaatav. Lauluread „Elu on ilus, saab iga päev pidu, korter jäi sulle, aga linn on minu,“ ei räägi minu isiklikust elukogemusest. Jah, vahel meeldib ka mulle pidutseda, kuid mitte tihti.“

„Kulvillaku“ saatejuhi Eeva Esse sõnul on hooaeg siiani läinud väga hoogsalt ja Epu teekond saates on olnud innustav. „Inspireeriv oli vaadata, kuidas Epp järjekindlalt kõik saated justkui lennates võitis. Tema faktiteadmiste pagas on vägagi muljetavaldav. Väga positiivne on olnud see, kuidas saan saatejuhina inimeste käest tagasisidet ja öeldakse: „Issand, kui põnev praegu on. Kuidas on üks naisterahvas ikka nii tark ja osav?“ Inimesed elavad talle nii tugevalt kaasa ja see on väga tore,“ ütleb ta.