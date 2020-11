Rebel Wilsoni liigkilod tulid paljudele tuttava patu tõttu 

Wilson otsustas, et 40aastaseks saades võtab ta oma tervise käsile. Trenni ja targa toiduvaliku abil on koomik salenenud ligi 20 kilo. Barrymore'i saates avas Rebel kilode kogunemise tagamaad - stressirohke elu ei võimaldanud tal enese eest hoolitseda.

"Sõitsin mööda ilma ringi, põrutasin igale poole lennukiga ja sõin terve tonni suhkrut. See on minu pahe. Olen kohutav maiasmokk, ma armastan magustoite ... Olen nii paljude naiste kombel proovinud igasuguseid dieete, aga tundsin, et sedapuhku vajan tõeliselt holistlikku lähenemist."

Wilsoni puhul tähendas see söömise emotsionaalsete aspektide lahkamist. "Ma vist kannatasin peamiselt emotsionaalse söömise all ja stressi all, mida tekitas rahvusvaheliselt kuulsaks saamine. Sellega kaasneb palju stressi ja ma leevendasin seda lihtsalt sõõrikuid süües." Rebel pidi õppima end väärtustama. Lisaks sai ta teada, et tema kehatüübi puhul tuleb süüa rohkem valku. Seni oli tema menüü koosnenud ennekõike süsivesikutest.