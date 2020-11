"Teneti" abil loodetakse USA kineaste Eestisse filme tegema meelitada 

4. detsembril korraldab North Star Film Alliance virtuaalse showcase'i, kus tõestakse Ühendriikide meelelahutusbossidele, miks neil oleks kasulik just nimelt Eestis, Soomes ja Lätis filme teha. "Hollywood on alati avatud uutele ideedele, uutele vaadetele, uutele originaalsetele jutuvestmisviisidele," seletab North Stari Los Angelese esindust juhtiv Eleonora Granata Variety.comile. "Siinsete maastike rikkalikkus ja mitmekesisus ning kultuur ja ajalugu on harukordsed ja väga vähe tuntud."