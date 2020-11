Hugh Grant põdes koroonaviirust päris piinlike sümptomitega 

60aastane briti näitleja rääkis, et tegi oktoobris antikehade analüüsi ja see osutus positiivseks. Hugh järeldas, et tema ja ta abikaasa Anna Eberstein nakatusid koroonaviirusega veebruaris.

"Asi algas väga imeliku sündroomiga: ma higistasin hirmsasti. See oli nagu higipontšo, no tõesti piinlik!" meenutas Grant. "Siis tekkis tunne, et mu silmamunad on tavalisest kolm korda suuremad ja et mul istub rinnal mingi tohutu mees, nagu näiteks Harvey Weinstein."