Leht: prints Harry on tulevase USA esileedi lähedane sõber 

Briti kuningakoja liikmed on alati pidanud kinni poliitilise neutraalsuse reeglist, kuid prints Harry ja tema abikaasa Meghan utsitasid enne USA presidendivalimisi kõiki ameeriklasi valima minema. Hertsoginna Meghan, kel on Ameerika kodakondsus, hääletas posti teel - pole kahtlust, et Joe Bideni poolt. Prints oli toonase asepresidendi Bideni ja tema abikaasaga tutvunud 2013. aastal Valges Majas president Barack Obama korraldatud vastuvõtul, kirjutab Daily Mail.