FILMISAADE „DUUBEL“ | Viis PÖFFi soovitust, mida koondab üks ühine element 

Alanud on järjekordne Pimedeta Ööde filmifestival ning see tähendab vaid üht! On aeg jagada teile soovitusi. Järgnevad viis filmi tundusid meile intrigeerivad ning loodetavasti tabame me enda kõhutundega ka täkkesse. Lisaks ühendab kõiki lisateoseid üks ühine element. Kas oskad ära arvata, mis see on?