Tanja Mihhailova-Saar: perekasvu me ei planeeri  

Tanja õde olevat seisukohal, et peres peaks olema kolm last, kuid lauljatar seda meelt pole. "Üle kahe lapse ma üldse ei taha. Võib-olla mõtlen ümber kunagi, aga mulle väga meeldib, kuidas elu praegu on," räägib Tanja ja lisab, et hetkel on nende muusikuteperes kõik hästi, kuid tuleviku osas valitseb kõikjal maailmas ebakindlus.