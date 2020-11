Sõber: prints Charles ütles pulmaeelsel õhtul Dianale, et ei armasta teda 

Dokfilm "The Diana Interview: Revenge of a Princess" on pühendatud 25 aasta täitumisele printsess Diana kurikuulsast teleintervjuust, kus ta tunnistas, et tema mees oli pidanud nende abielu ajal armukest. Camilla Parker-Bowlesist sai Diana surma järel prints Charlesi teine abikaasa.

"Üks šokeerivamaid asju, mis Diana mulle rääkis, on see, et pulmaeelsel õhtul ütles Charles talle, et ei armasta teda," vahendab People.com. "Küllap ei tahtnud Charles abielluda valesid ootusi õhutades. Ta tahtis Dianaga arved klaariks teha, ja Dianat rusus see kohutavalt."