Müstika „PUUDUTA MIND“ | Põnev hingamisharjutus enda usaldamise avardamiseks Anu Saagim , täna, 18:00 Jaga: M

Hingamisterapeut Monika Palm Foto: Erakogu

“Pidev kahtlemine endas kahandab sisemist jõudu. Eneseusaldus on võimas abivahend, sest see avab sisemisi ressursse eluteel edasiliikumiseks. Sisemine usaldus on vajalik, et enda jaoks õigeid otsused ja valikuid teha,” ütleb hingamisterapeut Monika Palm ja lisab, et usaldusele avamiseks saab kasutada ka hingamist.