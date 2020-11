Bruno O’Ya stipendiumi sai Reimo Sagor 

Stipendiumit välja andva Bruno O’Ya fondi liikme Anu Lambi sõnul on Reimo Sagor silmapaistev näitleja, kes on oma rollidega tõestanud meistriklassi. „Loodan, et see auhind annab Reimole tuule tiibadesse ja motiveerib teda edasi töötama,” ütles ta.