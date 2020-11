Inimesed Linnateatri näitleja Liis Lass sai koroonadiagnoosi Kroonika , täna, 08:33 Jaga: M

Liis Lass Foto: Stanislav Moshkov

"Jah, mul on tõesti koroona," sõnas näitleja Liis Lass (31) ja lisas, et tal on tavalised haigussümptomid – nohu, köha ja palavik.