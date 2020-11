Inimesed Tõnu Kilgas taastub ajuoperatsioonist: „See oli mulle päris raske pauk, et kasvaja edasi läks.“ Kroonika , täna, 07:34 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

"Praegu on väga hästi, aga tuleb olla ka realist – see oli mulle päris raske pauk, et kasvaja edasi läks," ütleb staažikas Rahvusooper Estonia solist Tõnu Kilgas (66).