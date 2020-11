Ivo Linna tõmmati haneks: Karmen Killandi kutsus mind aastalõpuintervjuule, mida ei toimunudki! 

Aga kas muusikul on kahju ka, et aastalõpuintervjuu oli "Eesti laulu" meeskonna väljamõeldis ja seda tegelikult ei toimunudki? "See oli ainult minu haneks tõmbamiseks, aga jumala pärast – eks neid intervjuusid ole olnud elu jooksul juba omajagu. Eks mõni raadiojaam või ajaleht ikka midagi tahab," räägib laululegend muiates.

2017. aastal käis Ivo Linna "Eesti Laulu" konkursil palaga "Suur loterii" ja sellest on tal vaid positiivsed mälestused. "Tol korral oli ju 20 aastat möödas ajast, mil me käisime Maarja-Liisiga "Kaelakee häälega" Eurovisionil. Kogu olukord muusikamaailmas on 20 aastaga tohutult muutunud! Ma vaatasin "Eesti laulu" finaalkontserti ajal Saku suurhallis, et kuidas tänapäeval suurte kontsertide korraldamine käib – kogu see tehniline asi seal oli väga põnev," kirjeldab Linna. "Ka meeldis mulle see, et ma puutusin lähedalt kokku paljude noorte tegijatega, keda ju muidu ei näe. Ma ei tunne noori enam. Nii palju andekaid, ilusaid ja hea tasemega muusikuid tuleb kogu aeg juurde," lisab ta.