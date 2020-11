KES LAULAB TÄNAVU TAUSTA? Dagmar Oja ja Kaire Vilgats säravad seekord „Eesti laulu“ rambivalguses! 

"Poolfinaali pääsemine tekitab muidugi suurt rõõmu. Aga samal ajal ma tean, mis tohutu närvipinge nüüd pihta hakkab," ohkab kümnetel "Eesti laulu" ja Eurovisioni karusellidel kaasa sõitnud Dagmar Oja.

Dagmar Oja ja Kaire Vilgats osalevad "Eesti laulul" duona Suured tüdrukud ja nende võistluslaulu pealkiri on äärmiselt eurovisioonilik – "Heaven's Not That Far Tonight". "Vot ta ongi jah Eurovisioni lugu. Eks siis kuulete, kui see välja tuleb. Ma enne ei hakka mitte midagi ütlema."