Tanja „Eesti laulu“ poolfinaali pääsemisest: poeg hõikas kohe rõõmsalt "mama"  

Tanja emotsioonid võib kokku võtta tema 2014. aasta Eurovisioni võistlusloo pealkirjaga "Amazing" (inglise k. hämmastav – toim.). "Ma ei olnud kohe kindlasti kindel, et poolfinaali pääsen. Tänapäeval pole miski kindel. Seda enam, et žüriil oli nn pimekuulamine – nad ei teadud, kelle lugu käib," sõnab laulja.

Tanja võistluslaul kannab nime "Best Night Ever". Kas see räägib tema elu parimast õhtust? "See on tõlgendamise küsimus. Pealkirja järgi võib küll nii öelda, aga eks igaüks mõtiskleb seda lugu lahti nii nagu ta tahab."