„Eesti laulu“ poolfinaali pääsenud Helen Randmets: „Puhkesin nutma ja poeg lohutas: „Emme, sa ei pea sinna minema, kui sa ei taha.““ 

Helen sai uudisest teada perega õhtusöögilauas istudes. „Tegin üle pika aja risotot. Olin juba matnud maha mõtte edasipääsust, sest mulle tundus, et see on ebarealistlik. Eelnevalt kuulsin, millised tuntud muusikud on end üles andnud,“ ei hellitanud Helen suuri lootusi. Keset risoto söömist tuli äkitsi Heleni pilt televiisorisse. „Ma purskasin suurejooneliselt nutma, mille peale kolm poega ehmatasid ära ja küsisid, mis juhtus,“ kirjeldab Helen kolmapäevast õhtut. Keskmine poeg, kaheksa-aastane, lohutas Helenit: „Emme, sa ei pea sinna minema, kui sa ei taha“.

Heleni lugu „Nii kõrgele“ räägib suhetest. „See räägib pingetest mehe ja naise vahel: küll piidleb üks, siis teine. Lõpptulemus on siiski positiivne ehk refräänis kannavad teise tunded ikkagi ülespoole ja kõrgemale,“ kirjeldab ta konkursile saadetud laulu.

Lugu tehti spetsiaalselt „Eesti laulu“ jaoks. „See polnud kuskilt mingi asja ülejääk,“ räägib Helen ning lisab, et samuti polnud tegu koroonaloominguga.

Poolfinaali läheb Helen positiivsete mõtetega. „Kavatsen kogu protsessi nautida. Olen ju aastaid jälginud seda ja kaasa elanud. Homsest (neljapäevast - toim) hakkab kõik pihta: esimene koosolek ja pressikonverents. Tean kogu seda protsessi ja nüüd, kui on minu kord, kavatsen seda täiega nautida,“ lubab laulja. „Olen sellele kaasa elanud vaatajana, nüüd saan olla artisti rollis,“ sõnab ta. „Loodan saada head kogemust, võib-olla ka enesekindlust juurde. Tulen tagasi igal juhul kogemuse võrra rikkamana.“