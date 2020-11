Dave Benton: oleksin pidanud piinarikka abielu armukadeda naisega palju varem lõpetama 

„Sellest, millal on aeg kooselu lõpetada, saab aru siis, kui teise poole käitumine muutub mustriks. Kui kuuled selliseid lauseid – „kui sa mind armastad, siis…“ või „tee seda minu pärast“ või kui sind ähvardatakse sõnadega „kui sa ära lähed, lõikan endal veenid läbi“, siis tea, et see on vaimne väljapressimine ja märgiks, et nüüd aitab. Sellega ei tohi kaasa minna. Me kõik oleme sündinud õigusega olla õnnelikud. Armastatud. Terved. See ei ole õige, kui keegi püüab neid õigusi sinult ära võtta,“ jagab Dave oma elukogemust. Ta istub oma õdusas elutoas sügavas tugitoolis, ruumis hõljub maheda viirukilõhnaga koos õnnis rahu. Dave on õnnelikult abielus, järgmisel aastal tähistavad nad abikaasa Marisega 20. pulma-aastapäeva. Tema esimene abielu oli aga kõike muud kui rahulik ja õnnelik.